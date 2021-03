Czwarty kwartał 2020 roku Grupa Brand24 zakończyła z 3,5 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym do tego samego okresu 2019 r. Jednocześnie spółka zwiększyła MRR (powtarzalny przychód miesięczny) o 8% w stosunku do III kw. 2020 oraz ograniczyła prawie o połowę koszty sprzedaży r/r, co pozwoliło na wypracowanie 180 tys. zł zysku operacyjnego w tym kwartale. W całym 2020 r. Brand24 miał 13,4 mln zł przychodów wobec 15,6 mln rok wcześniej, podano.

"W 2020 r. nie tylko wróciliśmy do stałych wzrostów, ale po odbiciu notujemy rekordową sprzedaż i przyrosty klientów. Listopad 2020 r. to sprzedażowo najlepszy miesiąc w historii naszej firmy. Wraz z bardzo dobrym październikiem pozwoliło nam to osiągnąć jeden z najlepszych kwartalnych wzrostów w historii. W ostatnim roku znacznie ograniczyliśmy też koszty stałe, co zaowocowało tym, że staliśmy się spółką rentowną" - powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,5 mln zł, czyli niemal na tym samym co w 2019 r. Wynik netto wyniósł jednocześnie -1,3 mln zł. Raportowany wynik jest jednakże obciążony wyceną programu motywacyjnego za rok 2020 w kwocie 800 tys. zł.

"Liczba klientów na koniec roku zbliżyła się do 3,5 tys. kont i rośnie nieprzerwanie od II kwartału 2020. Około 60% klientów to firmy zagraniczne, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o kluczowe wskaźniki efektywności biznesu, to na koniec ubiegłego roku MRR wyniósł 1,11 mln zł. Średni przychód z konta (ARPU) ustabilizował się na poziomie 322 zł" - wskazano również.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

(ISBnews)