We wtorkowym komunikacie przesłanym PAP spółka poinformowała, że umowa została zawarta na dwa lata. Zakłada ona świadczenie przez Tauron Nowe Technologie usługi oświetleniowej związanej z eksploatacją sieci oraz częściowym unowocześnieniem urządzeń. Długość linii oświetleniowej, za której utrzymanie we Wrocławiu odpowiadać będzie spółka, to ponad 1,5 tys. km.

„Zaoferowaliśmy mieszkańcom Wrocławia usługę na najwyższym poziomie. Wsparliśmy tym samym działania samorządu miasta, wynikające z ustawowego obowiązku utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy komfortu życia mieszkańców. To cele nadrzędne naszych działań” – powiedział prezes zarządu Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha, cytowany w komunikacie.

We Wrocławiu codziennie wieczorem zapalanych jest 40 tysięcy lamp należących zarówno do spółki, jak i do miasta. Dzięki podpisanemu porozumieniu unowocześnione zostaną urządzenia należące do TNT. Zniknie część opraw z sodowym źródłem światła, a w ich miejsce pojawią się oprawy ledowe. Dokładna liczba zostanie ustalona w trakcie procesu przetargowego.

Jak podkreślił dyrektor ds. majątku oświetleniowego w TNT Waldemar Jemioła, oświetlenie w tej technologii zużywa nawet dwukrotnie mniej energii elektrycznej w porównaniu z lampami sodowymi. „Jest też wyraźnie trwalsze od swoich tradycyjnych odpowiedników i bezpieczniejsze” – dodał.

Tauron Nowe Technologie zarządza oświetleniem ulicznym i drogowym w większości gmin na południu Polski. Jak podano, obecnie działa w blisko 600 miejscowościach, gdzie obsługuje ponad 660 tys. punktów świetlnych należących do spółki oraz ponad 100 tys. punktów należących do gmin. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

