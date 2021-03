"Paradoksalnie, pomimo pandemii, ubiegły rok był dla nas bardzo dobry. Zrealizowaliśmy dużą ilość intratnych zleceń. Zaznaczyć należy, że od początku naszej działalności zrealizowaliśmy już niemal tysiąc projektów o łącznej mocy prawie 4 tys. kWp. To był bardzo pracowity rok, który zakończyliśmy z 1,6 mln zł zysku netto. W tym roku chcemy znacząco poprawić ten wynik" - powiedział prezes Albert Durda, cytowany w komunikacie.

Happy Energy podkreśla, że stale rozwija swoje portfolio produktowe.

"Dywersyfikujemy działalność poprzez wejście w sprzedaż i montaż pomp ciepła, kotłów gazowych oraz kotłów elektrycznych. Docelowym założeniem jest to, aby nasz biznes opierał się na pięciu filarach. Oprócz wcześniej wskazanych, będzie to również platforma fotowoltaiczna b2b. Z ideą tą wiążemy bardzo duże nadzieje, gdyż umożliwi nam ona umocnienie naszej pozycji na rynku oraz dotarcie do nowych klientów" - dodał Durda.

W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowania na rynku, Happy Energy rozważa dalszy rozwój biznesu przez giełdę. W optymistycznym wariancie Happy Energy ma być notowana na rynku NewConnect już na początku przyszłego roku.

"Naturalnie kolejnym krokiem będzie dostosowanie spółki do standardów podmiotów publicznych, a następnie ubieganie się o dołączenie do grona spółek giełdowych rynku NewConnect. Rozwój przez giełdę uważam, za optymalny i najbardziej efektywny dla Happy Energy. Jeśli wszelkie formalne procesy przejdziemy bez większych turbulencji, to już w pierwszym półroczu 2022 r. będziemy notowani na NewConnect" - podsumował prezes.

Happy Energy to polska firma zajmująca się systemami fotowoltaicznymi i instalacjami grzewczymi, wyspecjalizowana w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 50 kW, a także w instalacjach pomp ciepła, kotłów gazowych oraz kotłów elektrycznych. Spółka powstała w 2019 r. w Zawichoście.

(ISBnews)