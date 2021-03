Jednocześnie na stanowisko kierownika ds. badań i rozwoju Grupy Arctic Paper powołany został Daniel Klang, który ostatnio zajmował stanowisko kierownika produkcji w Rexcell Tissue & Airlaid w Skåpafors, a wcześniej zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierownika ds. sprzedaży i marketingu w Ahlstrom-Munksjö w Billingsfors, podkreślono.

"Dobrze zorganizowane i efektywne działania w obszarze R&D, realizowane w ścisłej współpracy z klientami, są jedną z naszych mocnych stron i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Arctic Paper, zwłaszcza, gdy zamierzamy umacniać naszą pozycję w segmencie opakowań. Witamy Daniela Klanga jako szefa naszej nowej jednostki badawczo-rozwojowej. Jego bogate doświadczenie okazuje się szczególnie przydatne w momencie, gdy rozwijamy teraz nasz potencjał, aby zwiększyć tempo innowacji" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Oferta Arctic Paper w zakresie papieru jest teraz uzupełniana o nowe produkty w segmencie opakowań, który jest perspektywicznym, ważnym dla grupy kierunkiem rozwoju. Kierownik działu R&D Arctic Paper będzie podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, podsumowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)