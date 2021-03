Jak podkreślił płocki koncern w komunikacie, przejęcie OTP jest pierwszym elementem długoterminowej strategii dla logistyki drogowej Grupy Kapitałowej Orlen. Kolejnym będzie centralizacja procesów logistycznych w ramach koncernu, która rozpocznie się w czerwcu 2021 r. i w pierwszym etapie obejmie paliwa tradycyjne, a później produkty chemiczne i petrochemiczne. Cały proces powinien zakończyć się do 2023 r.

Jak podał Orlen, obecny wolumen przewozów drogowych w Grupie wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowo, zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym, a marża na przewozach drogowych zatrzymana zostanie w grupie - zaznaczył Orlen.

„Zakup spółki OTP oraz centralizacja kompetencji transportowych pozwoli na osiągnięcie oszczędności na poziomie nawet 25 mln zł rocznie. Dlatego zdecydowaliśmy się na odzyskanie perspektywicznych aktywów transportowych, co do których decyzja o sprzedaży zapadła w 2015 r. Przyjęty kierunek rozwoju stwarza również przestrzeń do współpracy z polską branżą transportową” - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Spółka OTP powstała na bazie aktywów Orlen Transport, o którego sprzedaży do Grupy Trans Polonia zdecydowano w 2015 r. Jak podkreślił Orlen, OTP od czasu wejścia do Grupy Trans Polonia była intensywnie rozwijana, zdobywając większe doświadczenie i rozszerzając kompetencje w obszarze transportu drogowego.

Obajtek zaznaczył, że „centralne zarządzanie logistyką drogową wymaga bowiem dodatkowo zbudowania silnego i stabilnego portfolio firm zewnętrznych, które w sposób niezawodny i optymalny kosztowo będą uzupełniały przewozy dla Grupy”.

OTP jest jednym z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. Jak podał Orlen, w 2019 r. spółka przewiozła prawie 6 mln m sześc. paliw, paliw lotniczych oraz LPG. Dysponuje flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych, zatrudnia blisko 700 pracowników, w tym ponad 550 kierowców.

Przychody w 2019 r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą Orlen i innymi koncernami paliwowymi - zaznaczył koncern.