"Mieszkania, które powstaną w ramach III etapu inwestycji Ceglana Park będą miały od 25 do 119 m2. Część lokali zlokalizowanych na parterze będzie posiadać duże ogródki o powierzchni nawet 160 m2. Z kolei mieszkania na ostatniej kondygnacji będą wyróżniać się przestronnym tarasem o metrażu do 68 m2 i widokiem na staw, co jest ich niewątpliwym atutem" - czytamy w komunikacie.

Ceglana Park to osiedle położone w dzielnicy Brynów. W jego ramach zaprojektowano aleje spacerowe, place zabaw, tężnię solankową i staw z pomostem, a także aleję z pasem zieleni, która będzie przebiegać wzdłuż budynków.

"Inwestycja Ceglana Park wpisuje się w spokojny charakter dzielnicy - to nowoczesny projekt dopasowany do kontekstu miejskiego. Klienci to doceniają, co potwierdzają wyniki sprzedaży. W II etapie Osiedla Ceglana Park, który jest w sprzedaży od lipca 2020 r., wolnych jest tylko 20% mieszkań. Zgodnie z naszą nową strategią, planujemy rozszerzyć ofertę Develii o podobne miastotwórcze projekty także w innych lokalizacjach" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)