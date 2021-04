"Przychody ze sprzedaży (bez efektu rozliczania przychodów w czasie): 95,6 mln USD, co stanowi ok. 6-proc. wzrost w porównaniu do czwartego kwartału 2020 oraz ok. 27-proc. wzrost w porównaniu rok do roku, tj. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020" - czytamy w komunikacie.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

(ISBnews)