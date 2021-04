"Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 19,90 USD/EUR" - czytamy w komunikacie

W ocenie spółki sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe w 2021 r. i kolejnych okresach, podano także.

"Layers of Fear spotkał się z zainteresowaniem na platformach bardziej casualowych, teraz czas na graczy konsolowych. Ze względu na ogromny potencjał tej platformy, nie wykluczamy również kolejnych naszych produkcji na PlayStation VR w niedalekiej przyszłości" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Dotychczas "Layers of Fear VR" było dostępne tylko dla graczy posiadających zestawy VR przystosowane do komputerów osobistych lun stand-alone, poprzez platformę Steam oraz Oculus Store.

"Layers Of Fear na PSVR ma szansę trafić do bardzo dużego grona naszych fanów, którzy zakupili grę na PS4 jak również do tych, którzy z grą nie mieli jeszcze kontaktu. To kolejny krok do poszerzenia grupy odbiorców marki 'Layers of Fear'. Dotychczas grę ściągnęło (zarówno w wersjach płatnych jak i abonamentowych) ponad 5 mln graczy na całym świecie" - dodał prezes.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

