– Forum 590 to platforma dialogu na istotne dla polskich przedsiębiorców tematy – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. – Drugie wydarzenie w ramach tej inicjatywy poświęcimy tematowi morskiej energetyki wiatrowej. Według założeń Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym ma wzrastać równomiernie do 21 proc. w roku 2030. Ten cel, jak również fakt, że Polska posiada bardzo dobre warunki do produkcji energii wiatrowej, powodują olbrzymie zainteresowanie firm energetycznych, dostawców technologii, firm budowalnych i całego otoczenia biznesu zielonej energii. Jednym z głównych wyzwań staje się konieczność wypracowania rozwiązań dających szansę rozwoju polskich firm, mogących świadczyć usługi i dostarczać rozwiązania techniczne w tym obszarze – dodaje Remigiusz Kopoczek.

Wydarzenie będzie się składać z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony będzie roli administracji publicznej w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku (godz. 10.00). W gronie ekspertów porozmawiamy m.in. o tym, jak w pełni wykorzystać potencjał budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Drugi dotyczyć będzie inwestycji w offshore i tego, jak polskie firmy mogą wykorzystać szansę zdobycia nowych kompetencji (godz. 12.00). Wraz z prelegentami zastanowimy się m.in. nad tym, w jaki sposób zorganizować proces inwestycyjny tak, aby zmaksymalizować rozwój polskiej branży offshore.

W debatach wezmą udział: Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu Enea S.A.; Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A; Przemysław Kurczewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Łukasz Porzuczek, Prezes Grupy GeoFusion Sp. z. o.o.; Henryk Spierewka, Prezes Zarządu Elbud Katowice sp. z o.o.; Maciej Olczak, ekspert ds. offshore, Asia Connecting Center.

Współorganizator wydarzenia: Instytut Gospodarki Narodowej.

