"Realizacja Plimerów Police przekroczyła 50% zaawansowania postępu rzeczowego, z uwzględnieniem budowy, realizacji zamówień sprzętu i projektowania, można więc powiedzieć, że przekroczyliśmy półmetek" - powiedział Hinc podczas wideokonferencji.

Przypomniał, że ostatnie z 22 pozwoleń na budowę tego projektu uzyskane zostało 29 września 2020 roku.

"Jesteśmy zadowoleni z aktualnego stanu prac, pilnujemy, żeby inwestycja przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, bo chcemy, żeby w 2023 roku przynosiła już Grupie Azoty istotne korzyści" - dodał prezes.

Budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi, ruszyła w styczniu 2020 roku.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 7 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)