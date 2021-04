Strata operacyjna wyniosła 5,42 mln zł wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,39 mln zł w 2020 r. wobec 38,96 mln zł rok wcześniej.

"Po stronie przychodów zanotowaliśmy spadek z 38,9 mln zł w 2019 roku do 19,3 mln zł w 2020 roku, w zakresie wyniku netto wystąpiła strata w wysokości 7,3 mln w 2020 roku po 5,3 mln zł zysku w 2019 roku. To pierwsza strata w rocznym sprawozdaniu od początku istnienia grupy kapitałowej Tower Investments. Drastyczny spadek przychodów w okresie obrachunkowym to wynik wielu straconych, pod względem możliwości „normalnej" działalności, miesięcy. Z zaplanowanych na zeszły rok inwestycji udało się zrealizować mniej niż połowę. Dobra wiadomość jest taka, że większość projektów udało się prolongować, co sprawia, że ich realizacja będzie możliwa w bieżącym i przyszłym roku. Utracone przychody nie wyjaśniają jednak tak istotnej straty. Jest ona sumą wielu czynników, w tym utrzymania, a nawet zwiększenia zatrudnienia wynikającego z rozszerzenia działalności, co widać po wzroście kosztów ogólnego zarządu, pełnej obsługi kosztownego zadłużenia obligacyjnego, niższych marż na zeszłorocznych projektach oraz szeregu odpisów i spisania części należności" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2,49 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)