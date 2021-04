"Środki pozyskane w ramach oferty na CrowdConnect.pl. zostaną przeznaczone na produkcję i promocje trzech nadchodzących tytułów, do których spółka ściągnęła doświadczonego menedżera. Alexander Dudin, który stanął na czele zespołu produkcyjnego, posiada 16 letnie doświadczenie w branży gamedev" - czytamy w komunikacie.

Najważniejszą premierą w dotychczasowej historii Hydra Games jest "Don't Be Afraid", która ukazała się na platformie Steam 17 grudnia 2020 r. Jest to gra przygodowa osadzona w gatunku horroru, w ramach której gracz wciela się w rolę chłopca porwanego przez psychopatę.

"Naszą intencją jest tworzenie gier społecznie zaangażowanych, które nie tylko zapewniają graczom rozrywkę, ale także zwracają uwagę na problemy współczesnego świata. Uważamy, że jest to bardzo dobry kierunek, biorąc pod uwagę wynik wydanego w grudniu 'Don't Be Afraid'. Nasz apetyt na kolejne sukcesy jest jeszcze większy, a cały zespół jest zmotywowany do jeszcze cięższej pracy nad następnymi projektami o jeszcze większym potencjale" - powiedział prezes Kamil Kurkowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka pracuje również nad kolejnymi trzema nowymi produkcjami, które mają - według niego - jeszcze większy potencjał.

"Nowa kadra menedżerska umożliwia zwiększenie dynamiki rozwoju spółki. Chcemy dostarczyć więcej jeszcze lepszych produkcji i wiemy, że jesteśmy na to gotowi. W związku z tym planujemy przeprowadzić emisję akcji, której warunki zostaną zaprezentowane CrowdConnect.pl. Środki pozwolą nam we współpracy z Alexandrem stworzyć wysokojakościowe gry o dużym potencjale sprzedażowym. Szczegóły kampanii przedstawimy niebawem, natomiast zaraz po jej zakończeniu i rejestracji akcji w KRS zamierzamy ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect. We wszystkim będzie nas wspierała Grupa INC" - dodał Kurkowski.

Warunki oferty publicznej akcji nowej emisji Hydra Games zostaną zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl na przełomie kwietnia i maja. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalsze prace nad grą "Bad Trip" oraz dwiema niezapowiedzianymi dotąd produkcjami o tytułach roboczych "The Last Breath" oraz "Artificial Intelligence".

"Po przeprowadzeniu oferty publicznej w formie crowdinvestingu i rejestracji akcji w KRS spółka rozpocznie proces wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. INC będzie wspierało Spółkę w jego sprawnej realizacji. Intencją spółki jest zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w drugiej połowie 2021 r." - czytamy także.

Studio rozpoczęło działalność w 2019 roku, a jego produkcje wyróżnia ciekawa fabuła, odzwierciedlająca aktualnie popularne trendy w popkulturze. Przy swoich projektach spółka skupia się między innymi na tworzeniu gier o tematyce społecznej, takich jak wojna, uzależnienia, przemoc.

(ISBnews)