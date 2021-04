"Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym Ferrum S.A., jak i w spółce zależnej ZKS Ferrum S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego grupa kapitałowa Ferrum odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 4 219 tys. zł do poziomu ok. 7 111 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł za 2020 r. ok. 4 950 tys. zł. Na poziomie wyniku netto grupa odnotowała za 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 8 876 tys. zł. Poniesiona skonsolidowana strata netto za 2020 r. wynikała m.in. z ujemnego wyniku netto emitenta" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że filarem wzrostu były większe wolumeny sprzedaży w kluczowych obszarach produktowych - m.in. rur spiralnie spawanych.

"Zdywersyfikowana i konkurencyjna oferta produktowa, solidne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa Grupy Ferrum spowodowały, że mimo wymagających warunków rynkowych spowodowanych pandemią grupa prowadziła działalność bez zakłóceń, odnotowując istotny wzrost przychodów. Miniony rok był okresem, w którym Ferrum S.A. ugruntowała swoją pozycję jako czołowy producent rur do przesyłu mediów, podpisując szereg kontraktów mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak choćby z OGP Gaz-System S.A czy PERN. Mamy wszelkie kompetencje by dalej skutecznie konkurować i uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej Polski, o czym świadczy niedawne złożenie przez Ferrum S.A. oferty z najniższą ceną, w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn - Wronów" - skomentował prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Strata netto wynikała m.in. z kosztów finansowania zewnętrznego oraz wyceny memoriałowej zobowiązań jednostki dominującej - Ferrum SA, wyrażonych w walutach obcych, dodano.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Ferrum za 2020 r. zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)