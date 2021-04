"Oferta publiczna akcji serii B Retro S.A. obejmuje 45 000 sztuk papierów wartościowych, po cenie emisyjnej 89 zł. Spółka planuje jeszcze w tym roku zadebiutować na NewConnect. Zapisy na akcje przyjmowane są do 29 kwietnia 2021 roku przez Prosper Capital Dom Maklerski oraz Dom maklerski Noble Securities" – czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, a w szczególności: automatyzację i robotyzacjaęprocesu produkcji płytek dekoracyjnych ze starej cegły rozbiórkowej; zakup i uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji okładzin ścienno-elewacyjnych wykonywanych z betonu; rozwój kanałów sprzedaży, w tym powołanie dystrybucyjnej spółki zależnej w Niemczech, wymieniono w informacji.

"Retro S.A. posiada poukładany, skalowalny i efektywny model biznesowy. Silna i naturalna obecność spółki w e-commerce, to jeden z naszych największych atutów, szczególnie w obecnych czasach. To doskonały moment na dalszy rozwój naszej spółki, dlatego chcemy zaprosić do naszego rosnącego projektu nowych inwestorów, zapewniając im jednocześnie płynność, dzięki notowaniu akcji spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu" – powiedział prezes Retro Konrad Pawełczyk, cytowany w komunikacie.

Retrocegla.pl (Retro S.A.) to wiodący, polski producent okładzin ścienno-elewacyjnych wykonywanych ze starych rozbiórkowych cegieł. Produkty sygnowane marką retrocegla.pl trafiły już do ponad 10 000 klientów realizujących prywatne i komercyjne projekty, nie tylko w Polsce, ale także wielu krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, a nawet Japonii. Spółka od początku swojej działalności skupia się na dystrybucji produktów w kanale e-commerce.

(ISBnews)