Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln zł wobec 11,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,44 mln zł wobec 17,98 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,5 mln zł w 2020 r. wobec 58,97 mln zł rok wcześniej.

"Kryzys nie pozostał bez wpływu na nasze przychody i zyski, gdzie w przypadku jednych i drugich odnotowaliśmy spadki. Tym niemniej, w tym kryzysowym roku, na poziomie grupy kapitałowej IMS, udało nam się nie tylko utrzymać, ale powiększyć bazę lokalizacji abonamentowych do 20 236 sztuk. Uważamy to za dobry prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że pierwsze cztery miesiące 2021 r. były udane i powiększyliśmy w grupie liczbę lokalizacji audio, wideo i aroma o blisko 460, czyli więcej niż w całym 2020 roku" - napisał prezes Michał Kornacki w liście do akcjonariuszy.

"Największe spadki przychodów odnotowaliśmy w przypadku usług reklamowych oraz w spółce IMS events. W przypadku tego ostatniego segmentu działalności, prognozując jego bardzo słabe perspektywy na przyszłość, zdecydowaliśmy się na zbycie tej spółki zależnej w połowie 2020 roku. W przypadku usług reklamowych obserwujemy ich powolne odbudowywanie się" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,28 mln zł wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)