Zarząd Selena FM zarekomendował akcjonariuszom utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 75 mln zł na nabycie akcji własnych spółki oraz udzielenie upoważnienia zarządowi do przeprowadzenia programu skupu do 3 mln akcji po cenie w proponowanym przedziale 11-25 zł za sztukę, w terminie do 27 maja 2024 roku.

"Zarząd spółki rekomenduje, aby przedmiotem nabycia były akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 3 000 000 oraz, aby cena nabycia nie była niższa niż 11 zł i nie wyższa niż 25 zł za jedną akcję" - czytamy w raporcie. Akcje własne spółki podlegałyby nabyciu w celu: umorzenia lub dalszej odsprzedaży, wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub też ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zarząd zarekomendował także akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok i przeznaczenie go na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych (75 mln zł) oraz kapitał zapasowy (0,38 mln zł). Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r. (ISBnews)