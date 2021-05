"Zarząd spółki szacuje przychody spodziewane w 2021 r. na kwotę 50-60 mln zł. Najważniejszym ich elementem jest gra 'Ghostrunner', z której spółka oczekuje przychodu w kwocie przekraczającej 30 mln zł" - czytamy w raporcie finansowym za 2020 r.

Według przewidywań, drugim najbardziej dochodowym projektem będzie gra stworzona przez The Farm Group - "Chernobylite", z której spółka spodziewa się uzyskać kwotę ok. 7 mln zł, a trzecim - "Tools Up!", z której zarząd spodziewa się przychodów na poziomie ok. 3 mln zł.

"Na rok 2021 spółka planuje również premiery takich gier jak: 'Alaloth: Champions of The Four Kingdoms' - autorstwa studia Gamera Interactive, 'Lumberhill' - tworzonej we współpracy z ARP Games sp. z o.o., oraz 'Arboria' - od studia Dreamplant sp. z o.o. Przychody uzyskane z komercjalizacji tych tytułów oszacowane zostały odpowiednio na kwoty 2,3 mln zł, 1,9 mln zł oraz 1,1 mln zł. Warto też wspomnieć o planach dystrybucji wcześniej wydanych projektów na kolejnych platformach sprzedażowych oraz o bieżących przychodach uzyskiwanych z niewymienionych powyżej gier, których premiery odbyły w latach poprzednich - spodziewany przychód z tych tytułów wynosi ok. 4 mln zł" - czytamy także.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)