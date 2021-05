Zielińska w imieniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej "Wspieraj warszawskie gastro - ogródki za 1 grosz" zwróciła się do stołecznych radnych o poparcie obywatelskiego projektu uchwały, która miałaby obniżyć opłaty za zajęcie pasa drogowego do 1 grosza za metr kw. za dzień, do końca 2021 roku.

Podkreśliła, że wraz z przedłużaniem się czasu pandemii sytuacja wielu stołecznych lokali i ich pracowników pogarsza się.

Ostatni sezon dla wielu przedsiębiorców?

"Najbliższy sezon wiosenno-letni może okazać się ostatnim dla wielu przedsiębiorców" – podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że z końcem kwietnia minęło sześć miesięcy, odkąd lokale gastronomiczne mogą serwować wyłącznie dania na wynos lub z dowozem.

Przytoczyła szacunki Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, które wskazują, że od początku epidemii do końca 2020 roku w polskiej branży gastronomicznej blisko 200 tys. osób straciło pracę, a 15 tys. lokali ogłosiło upadłość.

Ogródki otwarte od 15 maja

Ogródki gastronomiczne mogą znów być otwarte od 15 maja. W związku z tym pod koniec kwietnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że miasto oferuje 75 proc. obniżki opłaty za zajęcie pasa drogowego na ogródek gastronomiczny.

W Warszawie za udostępnienie pasa drogowego (w zależności od kategorii drogi) oplata wynosi od 1,50 zł do 1,90 zł za metr kwadratowy dziennie.