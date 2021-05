Biden chciałby, by produkcja ratujących życie szczepionek na koronawirusa była bardziej opłacalna dla biedniejszych krajów. Tymczasem przywódcy UE nie są zgodni co do takiego posunięcia. Raporty finansowe firm pokazują, że producenci szczepionki COVID-19, tacy jak Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnotowali – niekiedy znaczący – wzrost zysków od czasu wprowadzenia szczepionki na rynek.

Merkel przeciwko znoszeniu patentów

Jak podaje redakcja portalu Statista, w środę 5 maja akcje kilku firm, które czerpią zyski ze sprzedaży szczepionki COVID-19, zanurkowały w odpowiedzi na komentarz Bidena. Przykładowo, akcje Moderny spadły tego dnia o ponad 6 proc. Akcje nieco odżyły, gdy kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się w czwartek 6 maja przeciwko znoszeniu patentów.

Podczas gdy wahania cen na giełdzie odbiły się na sytuacji producentów leków w krótkim okresie czasu, zrzeczenie się patentów zmniejszyłoby zyski firm zaangażowanych w rozwój i produkcję szczepionek COVID-19 w dłuższej perspektywie. Farmaceutyczni giganci, tacy jak Johnson & Johnson i Pfizer, notują miliardy dolarów dochodu co kwartał z różnych źródeł. W przypadku Pfizera, który jest większym producentem niż J&J, roczny wzrost zysku wyniósł aż 45 procent.

Firmy farmaceutyczne ze znaczącymi zyskami

Dla mniejszej firmy AstraZeneca, rok pandemii oznaczał ponad dwukrotny wzrost zysków. W przypadku koncernu Moderna, miniony rok zamienił stratę z I kw. w zysk. Podobnie jest w przypadku niemieckiej firmy BioNTech, która współpracowała z Pfizerem nad koronaszczepionką. Choć dane za I kw. 2021 r. nie zostały opublikowane, firma od momentu powstania w 2008 r. do IV kw. 2020 r., kiedy to po raz pierwszy odnotowała zysk, wykazywała deficyt. Zarobione 446 milionów dolarów kontrastowało ze stratami wynoszącymi prawie 428 milionów dolarów odnotowanymi w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku.