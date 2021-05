Strata operacyjna wyniosła 9,7 mln euro wobec 23,6 mln euro straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 49,6 mln euro wobec 42,6 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 411,9 mln euro rok wcześniej.

"W I kwartale 2021 r. grupa otworzyła 21 restauracji w porównaniu do 17 w ubiegłym roku i 29 w IV kwartale 2020 r. Większość otwarć miała miejsce w regionie Europy Zachodniej. Całkowita liczba restauracji wzrosła o 5 w porównaniu z końcem 2020 r. i osiągnęła poziom 2 342, również dzięki programowi przeglądu punktów i zamykaniu nierentownych restauracji, który rozpoczął się w 2020 r." - czytamy w raporcie.

W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) sprzedaż w I kwartale 2021 r. wyniosła 163,8 mln euro i była o 10% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W segmencie Europy Zachodniej przychody w I kwartale 2021 r. wyniosły 150,8 mln euro i były niższe o 8,6% r/. Przychody w Rosji wyniosły 37,7 mln euro w I kwartale 2021 r., co oznacza spadek o 23,1% r/r. W Chinach odnotowano znaczącą poprawę sprzedaży o 116,4% r/r do 21,3 mln euro. Segment Pozostałe odnotował w I kwartale 2021 r. wzrost sprzedaży o 2,7% r/r do poziomu 6,4 mln euro, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Wstępna sprzedaż za rok 2020 wyniosła 1 522,9 mln euro i była o 22,4% niższa niż w roku 2019.

(ISBnews)