Zysk operacyjny wyniósł 10,38 mln zł wobec 38,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,79 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 167,23 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży usług spadły o 74,4 mln złotych (44,5%) z 167,2 mln złotych w I kw. 2020 r. do 92,8 mln złotych w okresie trzech miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2021 roku, co zasadniczo jest spowodowane wydaniem mniejszej ilości lokali - spadek z 385 lokali klientom w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 roku w porównaniu do 185 lokali w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 roku" - czytamy w raporcie.

Marża brutto ze sprzedaży lokali mieszkalnych za okres trzech miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku wyniosła 18,6% wobec 27,4% w I kw. 2020 r. Zmiana w marży brutto wynika ze zróżnicowania projektów dostarczonych klientom o różnej rentowności w I kw. 2021 r. w porównaniu do projektów dostarczonych w okresie zakończonym 31 marca 2020 roku. W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2021 roku projektami o znaczącym wpływie na przychody oraz rentowność grupy były Vitalia III oraz Miasto Moje III (odpowiednio 6,4 mln złotych oraz 4,3 mln złotych udziału w zysku brutto, co przekłada się odpowiednio na marżę brutto w wysokości 18,0% oraz 15,4%). W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 roku najbardziej rentowym projektem, który znacząco wpłynął na przychody i rentowność Grupy, był City Link III w Warszawie (wniesione 56,9 mln złotych do zysku brutto, marża zysku brutto 38,5%), wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 7,54 mln zł wobec 29,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 918 lokali, a przekazała 966. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 401 mln zł w 2020 r.

