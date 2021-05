Zysk operacyjny wyniósł 15,25 mln zł wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA siegnął 18,12 mln zł wobec 20,66 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 187,36 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 178,04 mln zł rok wcześniej.

"Grupa zrealizowała w tym czasie rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 187,4 mln zł, poprawiając zeszłoroczną wartość o 5,2%, a także wysoką marżę brutto na sprzedaży na poziomie 18,1% oraz 4% wzrost ilości sprzedanych produktów. Wzrost przychodów to efekt między innymi wzmożonych działań handlowych i marketingowych. Na wzrost przychodów wpłynęły również wyższe ceny sprzedaży, które skorelowane są z cenami surowców. Grupa nie zdołała jednak w pełni przełożyć podwyżek cen surowców bezpośrednio na rynek i w konsekwencji odnotowała spadek rentowności w pierwszym kwartale 2021 roku, względem porównywalnego okresu roku 2020" - czytamy w liście zarządu załączonym do raportu.

W grupie produktów do detergentów i kosmetyków spółka odnotowała najwyższą w historii sprzedaż zarówno wartościowo, jak i ilościowo, osiągając odpowiednio poziom 80,3 mln zł i 18 tys. ton. Przychody wzrosły o 20,5% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2020. Jednocześnie zrealizowano niższą sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych w stosunku do I kwartału ubiegłego roku.

"Natomiast od początku roku grupa obserwuje wzmożony popyt na rynku niektórych zastosowań przemysłowych między innymi w zakresie produkcji odpieniaczy. Z kolei zainteresowanie klientów z rynku tekstylnego i garbarskiego nadal pozostawało na niskim poziomie, lecz dzięki dywersyfikacji sprzedaży do różnych zastosowań grupa nie odczuła negatywnego wpływu tego czynnika na wyniki pierwszego kwartału 2021 roku. W rezultacie w tym okresie sprzedaż do aplikacji przemysłowych wzrosła w stosunku do ostatniego kwartału 2020 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 9,5 mln zł wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 645,93 mln zł w 2020 r.

