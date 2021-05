Warszawa, 14.05.2021 (ISBnews/ ISBtech) - Orange Polska będzie przechodzić na odnawialne źródła energii (OZE) w swojej strukturze zużycia energii, za pomocą tzw. PPA, czyli długoterminowych kontraktów zakupowych, zawieranych bezpośrednio z producentami energii odnawialnej, poinformował ISBtech prezes Julien Ducarroz.

"Przygotowywany plan strategiczny Orange Polska w pełni uwzględnia pod kątem finansowym cele klimatyczne firmy na 2025 rok, czyli redukcję własnych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2, tzw. zakresy 1 i 2 protokołu GHG o 65% w porównaniu do 2015 roku oraz dojście w 2040 do neutralności klimatycznej netto w zakresach 1, 2 i 3, co oznacza, że dotyczy to również emisji w łańcuchu wartości. Naszym priorytetem są działania dotyczące energii elektrycznej, odpowiadającej za większość emisji CO2 Orange Polska. Dlatego będziemy przechodzić na odnawialne źródła energii w naszej strukturze zużycia, za pomocą tzw. PPA, czyli długoterminowych kontraktów zakupowych, zawieranych bezpośrednio z producentami energii odnawialnej" - powiedział ISBtech Ducarroz.

Dodał, że operator chce też optymalizować wolumen zużycia, czego ważnym elementem jest przechodzenie na technologie wydajniejsze energetycznie, np. "światłowód, który jest kilkakrotnie bardziej efektywny niż miedź".

"Jako zintegrowany operator cyfrowy, oferujemy także usługi komercyjne, które pomagają naszym klientom redukować ich emisje - dobrym przykładem są oparte o Internet Rzeczy rozwiązania Smart City dla samorządów czy dostawców usług komunalnych, pozwalające ograniczać zużycie zasobów i energii oraz emisje. Planujemy dalej je rozwijać" - wskazał prezes.

Wcześniej Orange Polska ogłosił, że do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 o 65% oraz zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - do co najmniej 60%. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)