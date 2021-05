"Po kampanii crowdfundingowej pod koniec ub. roku, Kombinat Konopny Macieja Kowalskiego przeprowadził kolejną emisję akcji. W zakończonej właśnie ofercie prywatnej pozyskał prawie 5 mln zł od około 100 inwestorów. Implikowana wycena post-money przekracza 50 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2022 roku, a może go jeszcze poprzedzić oferta publiczna w formie finansowania społecznościowego" - czytamy w komunikacie.

Oferta akcji Kombinatu Konopnego została skierowana wyłącznie do obecnych akcjonariuszy, pracowników oraz współpracowników firmy. Wszystkie z oferowanych 2,466 mln akcji nowej emisji objęło około 100 inwestorów, w tym prawie jedna dziesiąta trafiła do prezesa spółki - Macieja Kowalskiego.

"Akcje serii C zaoferowaliśmy w cenie emisyjnej 2 zł. W rezultacie wycena post-money spółki przekroczyła 50 mln zł. To wzrost o 100% w stosunku do poprzedniej emisji, czyli w zaledwie kilka miesięcy. Oferta została objęta w całości, co potwierdza zaufanie akcjonariuszy i współpracowników do naszych działań" - powiedział prezes.

"Dzięki środkom pozyskanym w najnowszej emisji spółka zbuduje i wyposaży drugi zakład produkcji zielarskiej. Infrastrukturę rozwinie też o nowe hale przerobu i magazynowania produktów. W budżecie inwestycyjnym jest również zakup gruntów pod dalszą rozbudowę oraz przygotowania do upublicznienia spółki" - dodał Kowalski.

Zarząd Kombinatu Konopnego zapowiada debiut na NewConnect w I połowie 2022 roku.

"Jeśli wyniki prowadzonych obecnie prac badawczo-rozwojowych w kolejnych obszarach wykorzystania konopi będą tak obiecujące, jak się zapowiadają, debiut na rynku równoległym poprzedzony będzie emisją akcji serii D na kwotę około 10 mln zł na sfinansowanie dalszego rozwoju. Na pewno rozważymy ponowne skierowanie emisji do inwestorów społecznościowych, jeżeli pozwolą na to warunki prawne" – zapowiedział Kowalski.

Na 2025 rok Kombinat Konopny zakłada przeniesienie notowań na główny parkiet GPW. Do tego czasu spółka zakłada rozwinięcie produkcji, pozwalającej na osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie 25 mln zł przy 25 proc. marży EBITDA, zaznaczono w informacji.

Wcześniej, w listopadzie 2020 r. w kampanii crowdinvestingowej spółka w niespełna 40 minut zebrała 4,2 mln zł na uprawy konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych. Z kolei emisja serii C zasiliła budżet inwestycyjny Kombinatu o dodatkowe 4,93 mln zł. Dzięki środkom z poprzedniej rundy inwestycyjnego spółka rozbudowuje zakład zielarski i włókienniczy. Zakupiła już maszyny i urządzenia do przerobu włókna i wyposażyła laboratorium, przypomniano.

"Rozpoczęliśmy też budowę żniwiarki według autorskiego projektu oraz specjalnych suszarni do konopi. Za kilka miesięcy zakończone zostaną tez prace związane z montażem linii technologicznych do przerobu włókna. W harmonogramie inwestycji przewidywaliśmy prezentację prototypów i uruchomienie produkcji tekstyliów z konopi pod koniec 2022 roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy to szybciej" - zapowiedział prezes.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Kombinat Konopny ponad dwukrotnie zwiększył zatrudnienie oraz potroił sprzedaż - do 400 tys. zł w I kwartale 2021 r., czyli niemal tyle, ile wyniosły przychody za cały 2020 rok. To rezultat wysokiej dynamiki popytu na wyroby konopne, wzrostu rozpoznawalności marki i zrealizowanych już inwestycji, podano również.

"W drugiej połowie br. wprowadzimy do sprzedaży gamę nowych produktów zielarskich, w tym oczekiwane przez klientów olejki CBD. To przełoży się na dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży. Obserwując tempo wzrostu popytu i przychodów, które przekroczyły nasze prognozy, postanowiliśmy dodać gazu w realizacji strategii, stąd decyzja o ofercie akcji serii C" - podsumował Kowalski.

Kombinat Konopny powstał w 2019 roku. Obecnie dzierżawi 40 hektarów gruntów w okolicy Elbląga, na których prowadzi uprawy i przetwórstwo konopi włóknistych. Posiada autorskiej konstrukcji maszyny oraz opracowane przez zespół spółki technologie przetwórstwa konopi i wydobycia włókna.

(ISBnews)