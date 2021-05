Zysk operacyjny wyniósł 5,67 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 8,61 mln zł rok wcześniej.

Najnowsza gra studia - "The Medium" - okazała się największym sukcesem finansowym w historii spółki, podkreślono w komunikacie.

"Już teraz możemy potwierdzić, że 'The Medium' odniosło sukces artystyczny, ale również i komercyjny. Prezentowane wyniki dotyczą zaledwie dwóch miesięcy od premiery - na ostateczne przychody wygenerowane przez tytuł należy zaczekać. Szczególnie, że jest to gra z długim ogonem sprzedażowym. Spółka zgodnie z zasadami będzie rozliczać przychody i koszty z produkcji związane z produkcją przez proporcjonalnie dłuższy okres. Pozwala nam to liczyć na rekordowy rok pod kątem zarówno wyników sprzedażowych, jak i stanu gotówki. Mamy ciekawe plany inwestycyjne, które powinny dać całej grupie przyspieszenie pewnych działań" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Zespół pracuje obecnie nad dwoma projektami, których szczegóły nie są jeszcze publicznie znane. Pierwszy z nich, o kodowej nazwie "Black", powstaje we współpracy z partnerem, z którym spółka nawiązała współpracę w 2019 roku. Drugi z nich natomiast to kolejna autorska gra spółki. Jej szczegóły jednak wciąż owiane są tajemnicą, zaznaczono.

"Zgodnie z naszymi planami, pragniemy, aby z każdą grą zwiększać skalę naszych produkcji. Przedsmakiem tego, co czeka naszą firmę w przyszłości jest umowa z globalnym wydawcą i światowym liderem branży. Zarówno pod kątem wartości całego kontraktu, jak i samego projektu to jedno z największych przedsięwzięć polskiego rynku gier. 'Black' będzie też pierwszym tytułem, który zdecydowanie bardziej opowiadać będzie historię przez akcję. Podczas kiedy 'The Medium' było grą przełomu - pomiędzy dwoma sposobami narracji, nasza nowa produkcja będzie już całkowicie osadzona wśród gier typowo mainstreamowych. Na razie nie możemy zdradzić szczegółów dotyczących nadchodzących tytułów, ale pierwszych informacji związanych z naszymi grami można spodziewać się jeszcze w tym roku" - dodał Babieno.

Ponadto Bloober Team dąży do zwiększenia dostępności istniejących już tytułów na wszystkich najpopularniejszych urządzeniach - w ostatnich tygodniach spółka wydała "Layers of Fear" w wersji na gogle PSVR oraz ustaliła na 16 lipca datę premiery "Observer: System Redux" na Playstation 4 oraz Xbox One. Natomiast 20 maja zadebiutuje na rynku "Layers of Fear 2" na platformę Nintendo Switch, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 5,81 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)