„Tylko w 2020 r. swoją działalność zawiesiło blisko 9,5 tys. hoteli i obiektów noclegowych, z czego aż blisko 9 tys. to noclegowe obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, jak wynika z informacji zebranych przez wywiadownię gospodarczą Dun&Brandstreet. W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o prawie 450 proc. W pierwszym kwartale 2021 r. zawieszono działalność kolejnych niemal 500 podmiotów, o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku” – napisano w informacji prasowej firmy ExpertSender.

W pierwszym kwartale 2021 r. pierwszy raz od niemal dekady liczba działalności z branży turystycznej wykreślonych z rejestru KRS przekroczyła liczbę nowych firm. Z polskiego rynku turystycznego zniknęło bezpowrotnie blisko 80 firm, a kolejnych 185 zostało zawieszonych. W tym samym okresie zawieszono działalność niemal 500 hoteli i obiektów noclegowych, o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

„Działalność hoteli przez dużą część 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. była mocno ograniczona, do tego dochodził strach przed podróżowaniem oraz zamknięcie większości atrakcji przyciągających turystów, takich jak muzea, aquaparki, wyciągi narciarskie czy restauracje. Ustała także większość podróży służbowych. Tylko w branży usługowej zanotowano wzrost liczby bankructw o blisko 55 proc., w hotelarstwie i gastronomii o 185 proc. Na początku maja rząd ogłosił harmonogram stopniowego luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19” – napisano w informacji.

Także biura podróży zostały mocno dotknięte przez pandemię.

„W branży turystycznej, obejmującej m.in. biura podróży, agentów, pośredników, pilotów wycieczek i punkty informacji turystycznej, tylko w 2020 r. ponad 1,1 tys. przedsiębiorców zdecydowało się na czasowe zawieszenie działalności. To aż 85 proc. więcej niż w roku poprzednim. Swoją działalność zawiesiło m.in. ponad 310 biur podróży, czyli blisko 7 proc. wszystkich aktywnie działających biur podróży w Polsce i niemal 170 proc. więcej niż w 2019 r. W przypadku agentów turystycznych liczba zawieszonych działalności w 2020 r. w stosunku do 2019 wzrosła o 85 proc., pośredników turystycznych o 140 proc., pilotów wycieczek o blisko 60 proc. i punktów informacji turystycznej o 166 proc.” – napisano w informacji prasowej.

W pierwszym kwartale 2021 r. sytuacja nie poprawiła się - działalność zawiesiło kolejne 185 przedsiębiorstw, w tym 56 biur podróży. Wprawdzie nadal powstają nowe firmy, jednak po raz pierwszy od niemal dekady lat w tej branży ich liczba była niższa niż liczba działalności wykreślonych z rejestru KRS.

„Dotyczy to biur podróży (35 zarejestrowanych i 51 wykreślonych), jak również agentów turystycznych, pośredników, pilotów i przewodników oraz punktów informacyjnych. Ogółem w polskiej branży turystycznej w pierwszym kwartale 2021 Polacy wykreślili z rejestrów blisko 160 działalności, a zarejestrowali 82. Oznacza to, że w pierwszych trzech miesiącach roku z polskiego rynku turystycznego zniknęło bezpowrotnie blisko 80 firm, a kolejnych 185 zostało zawieszonych. Wedle szacunków na polskim rynku działa obecnie blisko 4,6 tys. biur podróży” – napisano w informacji prasowej.

Jak wynika z informacji, wiosna daje nadzieję na poprawę sytuacji w branży.

„Wiosna w branży turystycznej to czas planowania wakacji. Hotele nareszcie są otwarte, coraz więcej osób się szczepi i planuje z dawna wyczekiwany urlop. Branża turystyczna ma więc szansę na odbicie się od dna, musi ją tylko mądrze wykorzystać” - komentuje Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender, cytowany w informacji prasowej. (PAP)

ms/ je/