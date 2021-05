Zysk operacyjny wyniósł 57,43 mln zł wobec 28,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 185,83 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dotychczasowy dynamiczny rozwój. Spółka korzysta z efektu skali, który wypracowała przez wzrost organiczny w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Warto odnotować, że zwiększamy marżowość projektów. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Wysoki popyt oraz zdolności operacyjne spółki stwarzają możliwość osiągnięcia w tym roku rekordowego poziomu kontraktacji. Co więcej, nasz tegoroczny potencjał wydań wskazuje, że pobijemy kolejny rekord, przekazując więcej mieszkań niż w 2020 roku" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 22,8%. Marża netto wyniosła zaś 16,9%. Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży też może wynieść ok. 4 tys. lokali, podała także spółka.

Od początku 2021 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 5 projektów z 1174 lokalami - Francuska Park etapy VI i VII w Katowicach, warszawskie Osiedle Poematu, Zacisze Marcelin w Poznaniu oraz Bursztynową Zatokę w Gdańsku. Na koniec marca br. oferta dewelopera obejmowała 4 271 lokali.

W I kw. 2021 roku Atal pozyskał 2 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. m2 PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion m2 PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 33,05 mln zł wobec 15,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe, zakontraktował 2 896 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)