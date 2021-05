Zysk operacyjny wyniósł 1,62 mln zł wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,31 mln zł wobec 3,18 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 27,02 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2021 roku był dla Grupy K2 okresem historycznie rekordowych wyników dla tego okresu. Grupa osiągnęła najwyższe przychody, najwyższy zysk operacyjny i wynik EBITDA w historii pierwszych trzech miesięcy roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy K2 Holding w pierwszym kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 32,2 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r. Przychody operacyjne wyniosły 17,9 mln zł i zwiększyły się o 14%. Wynik operacyjny i EBITDA wzrosły o kwotę 0,1 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego, jednak wyniki pierwszego kwartału roku 2021 są mocniej obciążone kosztami programów opcyjnych. W związku z tym wzrost skorygowanego wyniku operacyjnego i skorygowanego wyniku EBITDA (po korekcie o wartość kosztu programów opcyjnych i zastosowaniu MSSF16 w przypadku wyniku EBITDA) jest wyższy. Wynik operacyjny przed kosztami programów opcyjnych wzrósł o blisko 16% osiągając wartość 1,9 mln zł, w stosunku do 1,7 mln zł przed rokiem. Wartość skorygowanego wyniku EBITDA zwiększyła się o blisko 9% do kwoty 3,1 mln zł, wobec ubiegłorocznego wyniku w wysokości 2,8 mln zł. Ten obraz grupa zawdzięcza przede wszystkim rekordowym rezultatom działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) przy jednoczesnym osiągnięciu przez pozostałe biznesy grupy wyników porównywalnych do planowanych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,31 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

(ISBnews)