Marża netto wyniosła w I kw. br. 28,7% wobec 12,2% rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2,51 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 6,3 mln zł wobec 5,59 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDA - odpowiednio: 66,1% wobec 45,5% rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale br. skonsolidowany zysk brutto wyniósł 3,5 mln zł, został pomniejszony o niegotówkową zmianę z tytułu podatku odroczonego (0,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,52 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12,3 mln zł rok wcześniej.

Marża na zysku na sprzedaży wzrosła o 5,5 pkt proc. r/r do 48,7% w I kw. 2021 r., głównie w wyniku braku kosztów amortyzacji gry "Sniper Ghost Warrior 3", która to została zakończona w IV kw. 2020 r., podano w raporcie.

"Pierwszy kwartał br. uważam za udany. Zanotowaliśmy jako grupa istotny wzrost zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. Największy udział skonsolidowanej sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2021 miała sprzedaż 'Sniper Ghost Warrior Contracts', która stanowiła 66% - skomentował prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach staliśmy się znacznie bardziej globalną firmą nie tylko z racji na rynki zbytu naszych produktów, ale również z uwagi na zatrudnienie wielu osób w różnych miejscach świata, z czego jestem bardzo dumny. Obecnie grupa zatrudnia ponad 140 osób, z czego 55 osób przy produkcji 'Lords of the Fallen 2', 43 osoby przy produkcji serii 'Sniper Ghost Warrior' i kolejnych grach studia oraz 13 osób w zespole QA" - dodał prezes.

CI Games przypomina, że przygotowuje się do premiery "Sniper Ghost Warrior Contracts 2". 4 czerwca br. gra zadebiutuje na PS4, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. W następnej kolejności tytuł będzie dostępny także na PS5. Spółka zapowiedziała, że pierwszy większy dodatek do gry (zawierający jedną rozległą mapę oraz nowe zlecenia) będzie dostępny za darmo dla graczy na wszystkich platformach. DLC jest obecnie w produkcji.

"'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' przeniesie gameplay bestsellerowej serii CI Games na nowy poziom. Gracze będą mogli oddać strzały do celów oddalonych o ponad kilometr (rekord w serii), zwiedzić olbrzymie mapy-piaskownice, używać realistycznych broni i gadżetów. Ulepszona grafika i silnik gry pozwolą przeżyć graczom najlepsze doświadczenie bycia strzelcem wyborowym" - czytamy w komunikacie.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 będzie dostępny za 99,99 zł na PC i 149,99 zł na konsolach.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,08 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)