Zysk operacyjny wyniósł 72,95 mln zł wobec 102,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 158,01 mln zł rok wcześniej.

Stan gotówki na koniec I kwartału przekraczał 668 mln zł. O stabilnym rozwoju świadczy także blisko 15-procentowy wzrost wartości aktywów w porównaniu do I kwartału 2020 r. Obecnie ich wartość to 5,8 mld zł, wskazano w komunikacie.

Od początku roku do końca marca 2021 r. Echo Investment sprzedało 463 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16%. Firma stale rozbudowuje ofertę i tylko w 2021 r. jako grupa Echo-Archicom rozpocznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem.

"Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość w której działamy, trendy społeczne i zmieniające się preferencje konsumenckie, coraz bardziej koncentrujemy się na sektorze mieszkaniowym. Jesteśmy doskonale przygotowani do wprowadzenia tego planu w życie. W ostatnich latach skupialiśmy się na zakupach dużych działek, na których mogą powstać kompleksowe, doskonale zaprojektowane i atrakcyjne fragmenty miasta z dominującą funkcją mieszkaniową. Ponadto w kwietniu tego roku sfinalizowaliśmy zakup pakietu 66% akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom, w konsekwencji czego grupa Echo-Archicom stała się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce" - powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Deweloper konsekwentnie rozwija Resi4Rent - największą firmę z mieszkaniami na wynajem w Polsce. Na koniec I kwartału 2021 r. do Resi4Rent należało 40% gotowych lokali zarządzanych przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Do końca roku firma będzie miała w ofercie 2,3 tys. mieszkań i ponad 3 tys. lokali w budowie, podano także.

Obecnie Echo Investment ma w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. m2, a kolejne 206 tys. m2 jest w fazie planowania. W Im kwartale rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie. W marcu 2021 r. firma sprzedała budynek Biura przy Willi w kompleksie Browarów Warszawskich.

"Prowadzimy zaawansowane rozmowy o sprzedaży kolejnych budynków, które już wkrótce powinny zaowocować podpisanymi umowami sprzedaży. Z doskonałą lokalizacją, dobrą architekturą i indywidualnym podejściem do klientów, nasze biurowce są stabilną, długoterminową inwestycją dla funduszy i instytucji finansowych. W Im kwartale zaobserwowaliśmy także wzrost zainteresowania wśród najemców, co zaowocowało umowami podpisanymi na 40 tys. m2 Jesteśmy również w trakcie wielu negocjacji, co świadczy o tym, że ludzie wracają do biur" - dodał wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

W segmencie nieruchomości handlowych w I kwartale 2021 r. Echo może się pochwalić m.in. dwoma znaczącymi umowami najmu. Firma wynajęła sieci Kaufland 8,5 tys. m2 powierzchni handlowej w centrum handlowym Pasaż Opieńskiego w Poznaniu, natomiast w łódzkiej Fuzji podpisała umowę z siecią Netto. Natomiast w Browarach Warszawskich, po trudnym czasie lockdownu, otwarte zostały pierwsze restauracje, kawiarnie i punkty usługowe, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 32,6 mln zł wobec 46,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)