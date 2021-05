Zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł wobec 5,39 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,96 mln zł w I kw. br wobec 3,51 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,47 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 69,46 mln zł rok wcześniej.

"Za nami bardzo dobry I kwartał, w którym dynamicznie zwiększyliśmy zarówno przychody, wskaźniki operacyjne oraz rentowność. To efekt konsekwentnie realizowanej przez nas strategii poszerzania oferty produktowej o marki premium oraz ze średniej półki cenowej, a także wzmacniania świadomości marki Answear poprzez działania marketingowe. Oczywiście, pandemia COVID-19 i towarzyszące jej zamknięte sklepy wzmocniły wśród klientów trend przejścia do kanału online. W naszej ocenie nie jest to jednorazowe zjawisko, tylko głębsza ewolucja nawyków zakupowych" - powiedział prezes Answear.com. Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2021 r. marża brutto Answear.com zwiększyła się o 8,6 pkt proc. r/r do 45,4%.

"Poprawiły się także wszystkie kluczowe wskaźniki operacyjne biznesu. Liczba zamówień wzrosła o 47% r/r do 715 tys., średnia wartość zamówienia netto urosła z 221 zł do 255 zł, a udział segmentu premium w całości sprzedaży wzrósł o 8 pkt proc. do 51%" - czytamy w komunikacie.

Answear.com na przełomie III i IV kw. planuje wejść na dwa nowe rynki, podała spółka.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)