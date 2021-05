"Kolejnym etapem komercjalizacji marki 'Heliborne' jest wydanie gry na platformę XBOX. Już 16 czerwca, 'Heliborne' będzie dostępny na konsole Xbox One i Xbox Series X w Microsoft Store w cenie 29,99 euro/USD" - czytamy w komunikacie.

"Heliborne" to realistyczny symulator nowoczesnego pola walki z użyciem śmigłowców bojowych, który wprowadza graczy w świat śmigłowego lotnictwa wojskowego. Od debiutu w październiku 2017 roku na platformie PC, tytuł cieszy się niezmienną popularnością. W 2019 roku Klabater przejął prawa do marki, wkrótce po tym gra została odświeżona i wydana jako "Enhanced Edition". Do końca 2020 roku grę wraz z dodatkami w wersji PC sprzedano 100 tys. egzemplarzy, podano również.

"'Heliborne' to marka, która pomogła Klabaterowi wystartować, do dziś gra sprzedaje się bardzo dobrze pozostając jednym z naszych bestsellerów. Przejęliśmy prawa do tej produkcji, bo mocno wierzymy w potencjał rozwoju tego gatunku. Fani śmigłowców nie są przesadnie rozpieszczani, jeśli chodzi o konsole, dlatego cieszę się, że będą mogli ograć 'Heliborne' w najlepszej dostępnej wersji również na platformie konsolowej" - powiedział Joint-CEO w Klabaterze Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)