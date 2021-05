Zysk operacyjny wyniósł 2,28 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,83 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,14 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 39,56 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła niższe przychody o 2,4 mln zł (spadek o 6,1%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody są niższe ze względu na to, iż podczas I kwartału 2020 roku obserwowaliśmy wzmożony popyt na oferowane produkty, ze względu na wprowadzone ograniczenia gospodarcze tzw. lockdown związany z pandemią COVID-19. Podczas tego okresu konsumenci spędzali większą ilość czasu w domu, przez co chętniej przeprowadzali remonty. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż ze względu na sezonowość produkcji w I kwartale wyniki finansowe grupy mogą się istotnie różnić ze względu na czynniki pogodowe - zaobserwowaliśmy obniżoną sprzedaż w lutym 2021 roku ze względu na złe warunki pogodowe - niskie temperatury i opady śniegu nie sprzyjają aktywności w sektorze budownictwa. Grupa podczas ujemnych temperatur ma ograniczone możliwości produkcyjne" - czytamy w raporcie.

Pomimo niższych przychodów grupie udało się poprawić wskaźnik marży brutto na sprzedaży do 27,3% wobec 25,1% uzyskanego w okresie 3 miesięcy 2020 roku, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,96 mln zł wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,18 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)