"Podtrzymujemy 150 mln zł inwestycji w środki trwałe. Deklarujemy kontynuację wszystkich działań związanych z inwestycjami" - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.

Wśród najważniejszych inwestycji na ten rok wymienił zwiększanie mocy produkcyjnych (ok. 50 mln zł), procesy digitalizacji, zmianę systemów operacyjnych i finansowych (ok. 30 mln zł) i prace badawczo-rozwojowe/rozwój technologiczny (ok. 20 mln zł).

"Podczas okresu zawirowań i niepewności, jakim była duża część roku 2020, zamroziliśmy wiele inicjatyw i akumulowaliśmy gotówkę. Obecnie powróciliśmy do inwestycji rozwojowych, także do tych w obszarze cyfryzacji, automatyzacji czy wzrostu mocy wytwórczych" - skomentował członek zarządu.

Przepływy grupy z działalności inwestycyjnej w I kw. 2021 r. wyniosły -15,6 mln zł wobec -17,8 mln zł rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)