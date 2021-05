Od 1 czerwca br. pacjentki od 32. tygodnia ciąży odbywające wizytę w warszawskim centrum medycznym Medicover przy Al. Jerozolimskich 96, będą miały możliwość odpłatnego wypożyczenia zestawu do zdalnego KTG, podano.

"W ciągu ostatnich miesięcy zebraliśmy wystarczająco dużo informacji, aby podjąć decyzję o rozszerzeniu możliwości diagnostycznych i nadzoru nad przebiegiem ciąży u naszych pacjentek. Urządzenie Pregnabit to dla pacjentki duża wygoda, a także poczucie bezpieczeństwa" - powiedział dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska Piotr Soszyński, cytowany w komunikacie.

"Pilotażowe wdrożenie Pregnabit w centrum medycznym Medicover przy Alejach Jerozolimskich zaplanowana jest na 4 miesiące. Urządzenia do zdalnego KTG będą odpłatnie udostępniane pacjentkom, które prowadzą medyczną dokumentację w Medicover i zostały zakwalifikowane przez ginekologa lub położną (w przypadku ciąży fizjologicznej) do tej usługi, na okres dwóch bądź czterech tygodni. W przypadku pozytywnych rezultatów pilotażu, Medicover planuje rozszerzenie dostępności usługi w innych centrach medycznych" - powiedział prezes Nestmedic Jacek Gnich.

Z urządzenia Pregnabit w 2021 skorzystało już blisko 400 pacjentek w Polsce. Jak informuje Nestmedic, 89% dotychczasowych badań to badania prawidłowe, natomiast ok. 1,2% badań to badania wymagające interwencji lekarza lub/i udania się do szpitala, podano także w materiale.

Medicover prowadzi działalność w zakresie usług medycznych oraz usług diagnostyki laboratoryjnej. Posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria.

Nestmedic powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)