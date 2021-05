Warszawa, 31.05.2021 (ISBnews) - CD Projekt odnotowało 32,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 91,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,2 mln zł wobec 97,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,63 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 192,97 mln zł rok wcześniej.

"Łączna wartość przychodów ze sprzedaży grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 197 632 tys. zł i była nieznacznie wyższa w stosunku do rekordowego pierwszego kwartału roku ubiegłego. W 2020 r. sprzedaż grupy wspierana była ograniczeniami w przemieszczaniu się i wychodzeniu z domów wprowadzonymi w tamtym czasie w szeregu krajów w związku z pandemią koronawirusa, wzrostem rozpoznawalności uniwersum wiedźmińskiego po mającej miejsce w grudniu 2019 r. premierze serialu 'The Witcher' oraz przychodami ze sprzedaży 'Wiedźmina 3: Dziki Gon' w wersji na Nintendo Switch, której premiera miała miejsce pod koniec 2019 r. Wskazane wyżej czynniki wspierające sprzedaż w pierwszym kwartale 2020 r. straciły na znaczeniu na przestrzeni roku 2020, co przełożyło się na zmniejszenie przychodów sprzedaży produktów z rodziny 'Wiedźmińskiej' w bieżącym roku przy jednoczesnym pojawieniu się przychodów ze sprzedaży gry 'Cyberpunk 2077' - zrealizowanych głównie w ramach cyfrowej dystrybucji na PC i konsole Xbox" - czytamy w raporcie.

"Niższa niż zwykle rentowność netto to efekt m.in. kontynuacji amortyzacji kosztów produkcji 'Cyberpunka 2077', prac nad aktualizacjami do gry oraz realizowanych prac badawczych związanych z kolejnymi projektami. Wydatki na nie zaliczane są bezpośrednio w koszty bieżącego okresu i nie podlegają kapitalizacji" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

Miniony kwartał to okres rekordowych dodatnich przepływów gotówkowych. Saldo gotówki, lokat bankowych i inwestycji w obligacje skarbowe wzrosło o ponad 1 mld zł do poziomu 1,9 mld zł, podano także.

"Poza kolejnymi aktualizacjami do 'Cyberpunka 2077' oraz darmowymi DLC, CD Projekt planuje wydać w drugiej połowie roku zarówno 'Cyberpunka', jak i 'Wiedźmina 3' w edycji na najnowszą generację konsol. Ponadto w lecie swoją premierę będzie miał 'The Witcher: Monster Slayer' - lokalizacyjna gra mobilna studia Spokko, wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości" - wymieniono dalej w komunikacie.

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania "Cyberpunk 2077" otrzymał dwie duże aktualizacje (Patch 1.1 - 22 stycznia i 1.2 - 29 marca) oraz 3 hotfixy (28 stycznia, 14 kwietnia, 28 kwietnia). Wprowadzane na przestrzeni ostatnich miesięcy liczne usprawnienia poprawiły doświadczenie z rozgrywki, podkreślono w raporcie.

CD projekt podkreśla, że jednym z najważniejszych wydarzeń korporacyjnych I kw. br. była aktualizacja strategii.

"Zamierzamy wywiązać się z obietnicy danej graczom w styczniu. Choć widzimy znaczną poprawę, duża część zespołu nadal pracuje nad tym, by gracze mogli czerpać jeszcze większą przyjemność z gry w 'Cyberpunka'. Jednocześnie wprowadzamy pierwsze wewnętrzne zmiany związane z transformacją studia. To długotrwały proces, jednak wiemy, że jest on konieczny, byśmy mogli efektywnie pracować nad dwoma projektami AAA jednocześnie" - powiedział prezes Adam Kiciński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 34,93 mln zł wobec 90,14 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)