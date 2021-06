"I kwartał 2021 r. był nadal zdominowany przez pandemię i ok. 48% wynajętej powierzchni handlowej pozostawało tymczasowo zamknięte wg stanu na koniec marca, ale sytuacja uległa znacznej poprawie w II kwartale dzięki ogólnoeuropejskiej kampanii szczepień. Na koniec maja tylko ok. 1% powierzchni handlowej było dotkniętych zamknięciami. To stałe ożywienie widoczne jest również w częstotliwości odwiedzin i obrotach w obiektach handlowych: Jak widać w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 r., frekwencja odwiedzających w STOP SHOP-ach była o 10% niższa r/r (wliczając dni lockdownów), ale obroty wzrosły o 15,9%. W centrach handlowych VIVO! od stycznia do kwietnia 2021 r. odwiedzalność wzrosła o 1% rok do roku (z uwzględnieniem lockdownów), a obroty handlowe były wyższe o 8,3%. Można również oczekiwać dalszego ożywienia, zakładając, że zapowiadane ostatnio luzowanie nie zostanie cofnięte" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za I kw.

W związku z tymi powyższym spółka potwierdza dotychczasowe plany rozwoju.

"Działania w zakresie działalności biurowej będą obejmować dalszą ekspansję marki myhive w stolicach kluczowych krajów, tak jak pokazuje to niedawne nabycie nieruchomości biurowej w doskonałej lokalizacji w Bukareszcie. Cele dla parków handlowych STOP SHOP obejmują wzrost do ok. 140 lokalizacji w najbliższych latach, przy czym w poszczególnych krajach koncentrujemy się na regionie Adriatyku, Europie Środkowej i Wschodniej oraz wybranych miastach Europy Zachodniej" - czytamy dalej.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)