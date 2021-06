"Od kilku lat staramy się wykorzystywać możliwości, jakie dają sieci światłowodowe innych operatorów. Dzięki temu infrastruktura nie jest niepotrzebnie dublowana. Cieszy nas rozszerzenie dotychczasowej, dobrej współpracy z należącą do INEA marką Fiberhost o kolejny zakres działań - zapewnienie łączy światłowodowych na potrzeby sieci mobilnej" - powiedział członek zarządu ds. sieci i technologii Orange Polska Piotr Jaworski, cytowany w komunikacie.

"Zapotrzebowanie na szybki mobilny internet rośnie bardzo szybko, dlatego inwestujemy w sieć mobilną, zwiększamy jej pojemność, uruchomiliśmy #hello5G, oferując pierwsze doświadczenia z technologią nowej generacji około 6 milionom użytkowników. Przed nami budowa sieci 5G, która będzie potrzebować światłowodów. Ta współpraca pomoże nam przygotować się na to wyzwanie" - dodał.

INEA to właściciel marki operatorskiej Fiberhost. W zasięgu światłowodu Fiberhost jest dziś ponad 600 tys. gospodarstw domowych. Możliwość świadczenia na nich usług ma ponad 50 dostawców.

"Do końca 2022 roku sieci Fiberhost obejmą swoim zasięgiem ponad 1,3 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju. Światłowody to nie tylko łącza do domów klientów, oferujące szybki internet, ale też wsparcie dla innych usług telekomunikacyjnych. W sieci Orange Polska blisko 228 tys. km sieci światłowodowej zapewnia klientom szybki i stabilny internet domowy oraz wspiera działanie sieci mobilnej w całym kraju. Obecnie około 60% stacji bazowych Orange podłączonych jest do światłowodów. Mają one kluczowe znaczenie także dla budowy mobilnej sieci nowej generacji - 5G, zapewniając użytkownikom wysokie przepływności oraz stabilność transferu" - czytamy w komunikacie.

Współpraca Orange Polska i INEA rozpoczęła się w 2017 r. Umożliwia ona świadczenie usług Orange Polska na wszystkich otwartych sieciach światłowodowych Fiberhost, zarówno tych budowanych w ramach inwestycji własnych, jak i projektów dofinansowanych, podsumowano.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)