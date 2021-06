Reklama

"W ciągu trzech lat planujemy praktycznie podwoić przychody względem roku 2020. Liczymy się z pewnym obniżeniem rentowności, ale chcemy utrzymać rentowność brutto na poziomie co najmniej 60%, a rentowność EBITDA co najmniej 40% do 2023 roku. W kolejnych latach będą konieczne jeszcze wyższe inwestycje, ale jest szansa na zwielokrotnienie przychodów" - powiedział Piotrowski podczas wideokonferencji.

W jego ocenie, najbliższa przyszłość należy do tzw. detektorów III-V, które już mają parametry porównywalne do detektorów rtęciowych, natomiast po roku 2026 kluczowe będzie stworzenie układów scalonych dla średniej podczerwieni.

"Chcemy tego dokonać jako pierwsi na świecie w ciągu 2-3 lat" - dodał prezes.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)