Reklama

"Cieszymy się z dużego zainteresowania ze strony inwestorów. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim biorącym udział w ofercie publicznej Woodpecker.co za zaufanie i docenienie naszego biznesu. Przygotowania do wejścia na NewConnect również przebiegają zgodnie z planem. Liczymy na giełdowy debiut jeszcze w te wakacje" - powiedział prezes Mateusz Tarczyński, cytowany w komunikacie.

"Oferta Woodpecker.co była do tej pory największą ofertą zrealizowaną przez Dom Maklerski INC w historii naszej całej działalności. Cieszymy się z jej sprawnego przebiegu i dużego zainteresowania inwestorów. Aktualnie, w ramach Grupy INC, prowadzimy czynności przygotowujące spółkę do debiutu na rynku NewConnect. Jesteśmy na etapie rejestracji akcji w KDPW, po której będziemy składać wniosek o dopuszczenia akcji do GPW. Liczymy na debiut Woodpecker.co na małej giełdzie w ciągu kilku tygodni" - dodał prezes DM INC Paweł Śliwiński.

Woodpecker.co to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej. W 2020 r. spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto.

(ISBnews)