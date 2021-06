Reklama

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Archicom [...] postanawia:

1) dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47 197 425,95 zł wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020, w następujący sposób

a) zysk kwocie 47 029 022,61 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy [...]

b) zysk w kwocie kwota 168 403,34 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki [...]

2) zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 48 207 949,92 zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym [...] co stanowi łącznie kwotę w wysokości 95 236 972,53 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki [...] tj. w kwocie 3,71 zł za 1 akcję.

3) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 64 945 967,79 zł wypłaconą przez spółkę w dniu 27 listopada 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 [...] tj. w kwocie 2,53 zł za 1 akcję.

4) wypłacić tytułem dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę dywidendową tj. kwotę w wysokości 30 291 004,74 zł tj. w kwocie 1,18 z na 1 akcję" - czytamy w uchwale walnego.

Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2021 roku, podano również.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)