"Zarząd LiveChat Software [...] podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Zgodnie z nią zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 99 775 907,86 zł:

- na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 4 758 407,86 zł

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95 017 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 zł (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,89 zł na jedną akcję)

- kwota pozostała do wypłaty to 1,91 zł na jedną akcję

- dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 25 sierpnia 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 roku, podano również.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że zwróciła się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 22 917 500 zł.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 20 lipca 2021 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki: 27 lipca 2021 r.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

