FerrumLabs rozpoczęło publiczną emisję akcji serii B, C i D o łącznej wartości do ok. 1,5 mln zł, podała spółka. Kampania crowdinvestingowa potrwa do 2 miesiący. Cele emisji to m.in. zwiększenie skali produkcji i rozszerzenie asortymentu kosmetyków True men skin care. W ciągu 3 lat FerrumLabs planuje także wejście na rynek NewConnect.

Reklama "Do zwrócenia mojej uwagi na rynek męskiej pielęgnacji skłoniły mnie osobiste poszukiwania dobrych, skutecznych kosmetyków. Poszukiwania, które zakończyły się smutnym wnioskiem, że mam do wyboru albo tanie, drogeryjne produkty z wątpliwym składem, albo kosmetyki z najwyższej półki charakteryzujące się zarówno wysoką jakością, ale i ceną. Po przeprowadzeniu badań rynku postanowiłem sam stworzyć markę skutecznych, męskich kosmetyków z jakościowym składem, ale w rozsądnych cenach. Zależało mi na opracowaniu takich produktów, których sam chciałbym używać" - powiedział prezes FerrumLabs Maciej Adamaszek, cytowany w komunikacie. Spółka rozpoczęła emisję akcji serii B, C i D o łącznej wartości do 1,5 mln zł, co stanowi 20% wszystkich akcji FerrumLabs. Cena emisyjna wynosi od 5,59 do 6,21 zł za akcję. "Pozyskane finansowanie chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie skali produkcji, dalsze rozwijanie polskiej oraz międzynarodowej dystrybucji, a także na prace nad rozszerzeniem asortymentu i wprowadzeniem kolejnej linii produktowej. Jako raczkujący, ale już mocno zakorzeniony i jednocześnie bardzo perspektywiczny biznes, liczymy też na zgromadzenie wokół nas zaangażowanej społeczności, która uwierzy w koncepcję i strategię rozwoju naszej firmy. Pragniemy, aby wspólnie z nami nakreślali wizję dalszej ekspansji wyróżniającej się na polskim rynku marki z globalnymi ambicjami" - dodał Adamaszek. Poza Polską kosmetyki True men skin care są też dostępne w sprzedaży w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii oraz we Włoszech. W lipcu planowane jest wejście na kolejny europejski rynek. Spółka ma status paneuropejskiego partnera Amazon Prime. Kosmetyki True men skin care są w sprzedaży zarówno dla klienta indywidualnego, ale są też dystrybuowane do specjalistycznych salonów kosmetycznych w całej Polsce, wskazano także. "Choć zadebiutowaliśmy w sprzedaży kilka miesięcy temu, mamy bardzo satysfakcjonujące wyniki. W I kwartale wartość sprzedaży osiągnęła ponad 40 tys. zł, natomiast II kwartał planujemy zamknąć już na poziomie ponad 100 tys. zł. Naszą ambicją jest zbudowanie w ciągu 2 lat od zakończenia emisji crowdinvestingowej silnej marki o wartości sprzedaży na poziomie 4,5 mln zł rocznie. W ciągu 10 lat chcemy osiągnąć wartość przedsiębiorstwa na poziomie 100 mln zł" - podkreślił prezes. Spodziewanym kamieniem milowym na drodze rozwoju FerrumLabs jest planowany do 2024 roku debiut na rynku NewConnect, który pozwoli akcjonariuszom na zyskowne wyjście z inwestycji. Niezależnie zarząd planuje, by w przypadku pomyślnej sytuacji finansowej przeprowadzić dobrowolny wykup akcji w cenie 108% wartości emisyjnej. W pierwszych latach działalności spółka zamierza reinwestować pozyskane środki, dlatego temat wypłacania dywidendy dopuszcza po 2025 roku. FerrumLabs jest właścicielem pielęgnacyjnej marki premium dla mężczyzn True men skin care. Pierwsza linia kosmetyków True men skin care zadebiutowała na rynku z początkiem 2021 roku. (ISBnews)