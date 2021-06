"Po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To jest kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców na ich lepszy rozwój, na planowanie perspektywy rozwojowych […] w dłuższym horyzoncie czasowym" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Te należne podatki mogłyby trafić do budżetu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że te przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i największe, która przechodziły we trudny sposób COVID-19 od strony operacyjnej, gospodarczej, biznesowej mają dzisiaj unikalną szansę, mają rosnący portfel zamówień, szanse ekspansji eksportowej, udało się utrzymać miejsca pracy, najniższe bezrobocie w UE i gdyby teraz musiałyby oddawać część należną z podatku […] to mogłoby to nieco spowolnić ich rozwój gospodarczy" - dodał.

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wynika, że do programu umorzeń w ramach tarczy finansowej 1.0 może przystąpić 346 770 firm, które otrzymały łącznie 60 405 mln zł.