Dzięki tej procedurze możliwa będzie jeszcze bardziej wnikliwa analiza ofert partnerów, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia środków zaradczych, pod kątem korzyści dla wszystkich interesariuszy, podano w komunikacie.

"Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos to kolejny krok w kierunku utworzenia koncernu multienergetycznego, który będzie stanowił skuteczną odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej oraz rosnącą presję konkurencyjną ze strony globalnych, zintegrowanych graczy. To proces, który przyniesie realne korzyści dla wszystkich zaangażowanych firm, ich akcjonariuszy, pracowników, klientów, a także dla polskiej gospodarki. Aby to zagwarantować, musimy wybrać inwestora do realizacji środków zaradczych, który zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój. To dla nas priorytet, a biorąc pod uwagę skomplikowany charakter transakcji, zgoda Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na negocjacje to dobra informacja" - skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie,

W maju 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN Orlen, PGNiG i Grupa Lotos potwierdziły strukturę fuzji spółek, podając tryb połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 KSH, jako wiodący model transakcji. Podpisana czterostronna umowa przewiduje bezgotówkową formułę połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej, silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. W odpowiedzi na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji PKN Orlen zaproponował m.in. zbycie 30% udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki, zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80% sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe oraz sprzedaż wynoszącego 50% udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.