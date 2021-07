Reklama

Zapisy potrwają do 20 lipca. Dzień przydziału został zaplanowany na 23 lipca. Przewidywany dzień emisji to 6 sierpnia, a przewidywany pierwszy dzień notowań - 12 sierpnia br., podano w komunikacie.

"Emisję obligacji serii W1 zamierzamy skierować do szerokiego grona inwestorów. Aby zapisać się na obligacje Best, wystarczy 100 zł, gdyż zapisy można składać nawet na jedną obligację" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Publiczna oferta obligacji serii W1 jest pierwszą przeprowadzaną przez Best w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Oferta obejmie 250 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Będą to obligacje 5-letnie, z terminem wykupu w lipcu 2026 r., o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,4% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.

Zapisy na obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

"Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy, w szczególności na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich, jak Best. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów" - podkreślił Borusowski.

Prezes zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie spółka "znacząco" zmniejszyła zadłużenie.

"Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne Best, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej - jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia" - wskazał Borusowski.

Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych grupy kapitałowej Best wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Best wynosi 2,50.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)