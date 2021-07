Reklama

"Zapisy w ramach IPO Forestlight Games przedłużyliśmy do 16 lipca. Są to ostatnie dwa tygodnie, kiedy można zainwestować w nasze studio. Chcemy pozyskać do 3 mln zł. Fundusze od inwestorów przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój i porty naszych kilku autorskich projektów, a także na ich wsparcie marketingowe. Zapisy przyjmowane są przez Prosper Capital Dom Maklerski, a także NWAI Dom Maklerski oraz Noble Securities" - powiedział prezes Tomasz Mazur, cytowany w komunikacie.

Oferta obejmuje do 240 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł. Cena emisyjna wynosi 12,5 zł. Przydział akcji zaplanowany jest na 20 lipca 2021 r., przypomniano.

Forestlight Games działa od 2019 r. Studio dotychczas wydało między innymi grę "Electro Ride: The Neon Racing", która była nominowana do nagrody Best Indie Game na Digital Dragons. Aktualnie Forestlight Games posiada trzy spółki zależne: Pixel Trapps, Motion Spirit oraz Aurora Studio. Jednym z akcjonariuszy Forestlight Games jest notowana na głównym parkiecie GPW spółka PlayWay.

(ISBnews)