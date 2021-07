Reklama

Umowa dotyczy wydania gier: "Panzer Dragoon: Remake", "Panzer Dragoon II Zwei: Remake", "The house of the dead: Remake" i "The house of the dead II: Remake".

W ramach powyższej umowy spółka otrzyma przedpłatę.

"W ocenie zarządu współpraca z Microids będzie miała wpływ na wyniki Forever Entertainment w roku 2021 i kolejnych latach. Daty wydania wszystkich powyższych gier zostaną podane osobnymi komunikatami" - czytamy w komunikacie.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)