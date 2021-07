Reklama

"Obecność na NewConnect pozwoli nam zwiększyć transparentność Noobz from Poland oraz da nam możliwość dotarcia do szerszego grona inwestorów, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. To także szansa na nowe możliwości inwestycyjne. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w zakresie produkcji gier z gatunku grand strategy na rynku globalnym. Gry te skierowane są przede wszystkim do dojrzałego odbiorcy, który jest bardzo wymagający, a jednocześnie wierny i zmotywowany do zakupu kolejnych gier strategicznych" - powiedział prezes Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie 1 377 439 akcji spółki, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego.

Noobz from Poland rozwija obecnie dwa nowe projekty gier strategicznych. Pierwszym z nich jest "Total Tank Generals" - kolejna gra w uniwersum uznanego "Total Tank Simulator", która stanowi połączenie hexowej gry strategicznej z karcianą. Drugi tytuł to "Signum Temporis" - osadzona w czasach II Wojny Światowej produkcja z kategorii grand strategy, stawiająca na jak najwierniejsze oddanie realiów militarnych, technologicznych, ekonomicznych i dyplomatycznych tamtego okresu. Premiery obu gier zaplanowane są na 2022 rok. Rolę wydawcy "Total Tank Generals" i "Signum Temporis" przejmie znane na całym świecie studio 505 Games, włoski wydawca gier komputerowych, który z powiedzeniem wprowadził na rynek poprzednią produkcję Noobz from Poland - "Total Tank Simulator", podano także.

""Signum Temporis" to produkcja, w której pokładamy duże nadzieje. Wartość umowy wydawniczej (z wyłączeniem nakładów marketingowych) opiewa na kwotę blisko 1,6 mln euro. W produkcji, której fabuła toczy się w okresie II Wojny Światowej, bardzo ważny jest dla nas aspekt historyczny i jak najdokładniejsze odwzorowanie realiów wojennych. Akcja gry rozpoczyna się w styczniu 1935 roku. Gracz może kierować wybranym przez siebie państwem spośród wszystkich dostępnych na mapie. Zarządzanie państwem ma charakter ekonomiczny, dyplomatyczny, technologiczny oraz militarny. Naszym celem jest stworzenie konkurenta dla znanej serii 'Hearts of Iron"' - dodał Kotowski.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator".

(ISBnews)