Shoper jest 427. spółką notowaną na głównym rynku oraz 9. debiutem na tym rynku w 2021 r.

"Spółka Shoper jest 19. firmą notowaną w sektorze oprogramowania, notowaną giełdzie" - dodał członek zarządu GPW Piotr Borowski podczas konferencji.

"Debiut giełdowy to bardzo ważny krok w rozwoju naszej firmy i budowania rozpoznawalności marki Shoper na polskim rynku. Już teraz jesteśmy liderem pod względem liczby obsługiwanych sklepów w modelu SaaS, a nasza strategia zakłada realizację kolejnych ambitnych celów. Pozwolą one jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję wiodącej platformy pierwszego wyboru oraz umożliwią wejście z ofertą produktową na zupełnie nowe rynki" - powidział prezes Shopera Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

Na początku tygodnia spółka podała, że w ofercie publicznej inwestorzy indywidualni złożyli ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln jej akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5%. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł.

Zgodnie z dokonanym przydziałem inwestorzy indywidualni objeli 623 512 akcji, stanowiących ok. 8,1% oferowanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych trafiło pozostałe 7 108 116 akcji, stanowiących ok. 91,9% oferowanych akcji.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

